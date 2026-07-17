Vivo X500 Ultra получит продвинутый телеобъектив

Новая утечка от известного инсайдера Digital Chat Station свидетельствует о том, что Vivo пока не определилась с окончательной конфигурацией камеры для будущего флагмана Vivo X500 Ultra. По имеющимся данным, компания продолжает тестировать несколько вариантов перископических телеобъективов с разрешением 200 Мп, прежде чем утвердить финальную систему камер. Источник утверждает, что сейчас инженеры Vivo испытывают три различных 200-мегапиксельных сенсора — речь идёт о датчиках формата 1/1,12 дюйма, 1/1,3 дюйма и 1/1,4 дюйма. Самый крупный вариант размером 1/1,12 дюйма рассматривается как наиболее амбициозное решение для телефотосъёмки, тогда как сенсоры 1/1,3 и 1/1,4 дюйма считаются более сбалансированными вариантами.

Сообщается, что специалисты компании продолжают оценивать преимущества и недостатки каждого из решений. Более крупный сенсор способен обеспечить лучший захват света и более высокое качество снимков при большом фокусном расстоянии, однако его использование потребует более сложного и крупного модуля камеры. Более компактные датчики позволяют найти компромисс между качеством изображения, толщиной корпуса смартфона и общей конструкцией блока камер. При этом нужно понимать, что и стоит крупный сенсор дороже, что вынудит производителя поднять себестоимость модели, а затем и стоимость для конечного потребителя. Но пока что это лишь слух — стоит подождать официальной презентации нового флагманского устройства.