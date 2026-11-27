Vivo X500s получит кастомный процессор от MediaTek

Vivo X500s может стать ещё одним примером того, как компания умеет выжимать максимум производительности из флагманских процессоров MediaTek. По имеющимся данным, производитель тестирует новый смартфон с Dimensity 9600 Pro, причём устройство получит собственные оптимизации процессора, разработанные совместно с MediaTek. Пока X500s существует только в виде инженерного прототипа, поэтому окончательные характеристики и программные возможности смартфона ещё не подтверждены. Но уже сейчас известно, что процессор Dimensity 9600 Pro производится по 2-нм техпроцессу и оснащён 8-ядерным кластером ядер с конфигурацией 2+3+3. В его состав входят два ядра C2-Ultra с тактовой частотой до 4,55 ГГц, три ядра C2-Pro на частоте до 4,35 ГГц и ещё три ядра с частотой 3,1 ГГц. Общий объём кеш-памяти составляет 34,5 МБ, также предусмотрена поддержка оперативной памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0.

Подобное сотрудничество для Vivo не в новинку — ранее компании уже совместно работали над Vivo X Fold6, который стал первым смартфоном с процессором Dimensity 9500 Super Edition. Вместо использования стандартной версии процессора производители адаптировали его под особенности складного устройства — основное внимание уделили многозадачности, работе с несколькими окнами и локальным функциям искусственного интеллекта. В результате удалось добиться заметных улучшений. Пиковая производительность NPU выросла на 111% относительно предыдущего поколения, а энергопотребление снизилось на 56%.