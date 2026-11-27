Vivo X500s может стать ещё одним примером того, как компания умеет выжимать максимум производительности из флагманских процессоров MediaTek. По имеющимся данным, производитель тестирует новый смартфон с Dimensity 9600 Pro, причём устройство получит собственные оптимизации процессора, разработанные совместно с MediaTek. Пока X500s существует только в виде инженерного прототипа, поэтому окончательные характеристики и программные возможности смартфона ещё не подтверждены. Но уже сейчас известно, что процессор Dimensity 9600 Pro производится по 2-нм техпроцессу и оснащён 8-ядерным кластером ядер с конфигурацией 2+3+3. В его состав входят два ядра C2-Ultra с тактовой частотой до 4,55 ГГц, три ядра C2-Pro на частоте до 4,35 ГГц и ещё три ядра с частотой 3,1 ГГц. Общий объём кеш-памяти составляет 34,5 МБ, также предусмотрена поддержка оперативной памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0.
Подобное сотрудничество для Vivo не в новинку — ранее компании уже совместно работали над Vivo X Fold6, который стал первым смартфоном с процессором Dimensity 9500 Super Edition. Вместо использования стандартной версии процессора производители адаптировали его под особенности складного устройства — основное внимание уделили многозадачности, работе с несколькими окнами и локальным функциям искусственного интеллекта. В результате удалось добиться заметных улучшений. Пиковая производительность NPU выросла на 111% относительно предыдущего поколения, а энергопотребление снизилось на 56%.