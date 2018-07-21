Vivo XPlay 7 смартфон с новыми характеристиками

Компания Vivo выпустила мощный смартфон. Ключевой особенностью нового девайса станет необычайно объемный арсенал памяти. По слухам, на борту Vivo XPlay 7 будет 10 ГБ «оперативки» и 512 ГБ внутреннего флэша. Но по основным параметрам аппарат будет уступать модельному ряду Nex. Флагманского центрального процессора тут не будет. Разработчик решил ограничиться однокристальной системой Snapdragon 660. В числе других интересных «фишек» можно назвать тройную тыльную камеру и дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей.Смартфон, согласно данным инсайдера, получит имя X Play 7. О стоимости смартфона пока неизвестно.