Vivo Y400 Pro 5G оценили в 290 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y400 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2. Новинка также оснащается 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамики, модемом 5G и корпусом толщиной 7,49 мм в версии Nebula Purple. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 290 и 310 долларов соответственно.

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