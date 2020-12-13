Vivo Y52s доступен в Китае за 290 долларов США.

Vivo Y52s является бюджетным 5G смартфоном в Китае.

Смартфон Vivo Y52s имеет 6,58 дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD. Экран поддерживает HDR10, частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 180 Гц. За производительность смартфона отвечает процессор Dimensity 720 в паре с 8 Гб оперативной памяти LPPDR4x. В качестве хранилища телефон поддерживает 128 ГБ хранилища UFS 2.1. Работает новинка на ОС Android 11 на базе FunTouch OS.

Спереди у Vivo Y52s есть 8-мегапиксельная камера для селфи. На задней панели телефона находится 48-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Vivo Y52s оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю двухмоторную зарядку мощностью 18 Вт. В целях безопасности Vivo Y52s оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и поддержкой разблокировки по лицу. Он поставляется с другими функциями, такими как две SIM-карты, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Vivo Y52s продается в Китай по цене 290 долларов и доступен в трех цветах, таких как Coral Sea, Monet и Titanium Grey.

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