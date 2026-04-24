Vivo Y6 5G с АКБ на 7200 мАч оценили в 265 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y6 5G, в основу которой легла 4-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 c тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и 83% покрытием цветовой палитры NTSC, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп (f/2.05), аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 44-Вт проводной и обратной проводной зарядок, боковым дактилоскопическим сенсором, корпусом толщиной 8,4 мм и массой 219 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 265 долларов.