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Vivo Y600 5G с АКБ на 10000 мАч готов к выходу

В базе Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне Vivo Y600 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается о наличии дисплея с разрешением 1260:2800 точек, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300e с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MC2, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 16.

По предварительным данным, Vivo Y600 5G также оснастят 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 10000 мАч и поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки.
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