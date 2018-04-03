Vivo Y71 будет доступным смартфоном

В ближайшее время планируется анонс мобильного телефона Vivo Y71, который будет доступным и подарит вам громадный набор возможностей для повседневной жизни. Для многих пользователей эта новинка действительно станет классным решением — за 175 долларов вам предоставляют продукт с вытянутым современным дисплеем, производительной начинкой и достойной мощностью. Учитывая стоимость флагманов на рынке, у которых просто чуть мощнее процессор и чуть лучше камера, устройство за такие деньги просто обязано найти своего покупателя. Остается лишь надеяться, что компания сделает адекватную стоимость для России. А то сейчас модно стало 1 доллар считать за 70 рублей и продавать электронику на треть дороже, чем она стоит в США или других странах. Не надо так, мы тоже хотим получать доступные смартфоны.