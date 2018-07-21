Vivo Y71i недорогой смартфон

Компания Vivo выпустила в этом году очередного бюджетника. Арсенал памяти включает в себя 2 ГБ «оперативки» и 16 ГБ внутреннего флэша. Владелец смартфона может воспользоваться дополнительной картой microSD, чей объем не превышает 256 ГБ. Батарея Vivo Y71i имеет емкость 3360 мАч.Электронная начинка базируется на 4-ядерном мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 425 (рабочая частота ядер 1,4 ГГц). За графику в микросхеме отвечает компонент Adreno 308, присутствует модем X6 LTE.Полноразмерный экран новинки имеет диагональ 6 дюймов и четкость изображения 1440 х 720 пикселей. Соотношение сторон вполне в духе времени – 18:9. Камеры гаджета нельзя назвать сильными. Селфи-камера получила оптику всего на 5 МП. Разрешение основной камеры составляет 8 МП. Стоимость смартфона составит 150 долларов.