Vivo Z1 Pro с отверстием в дисплее

Некоторое время назад никто не верил, что компании начнут выпускать смартфоны с отверстием в дисплее, так как это казалось чем-то безумным и неудобным. Но, как показала практика, далеко не все неудобные решения отбрасываются производителями. К примеру, у нового смартфона Z1 Pro от компании Vivo тоже есть отверстие круглой формы прямо в экране, куда установили фронтальную камеру. Это довольно неплохое решение, ведь производитель может сэкономить пространство и не увеличивать размеры гаджета, чтобы втиснуть камеру или датчики. Но, вопрос в том, насколько это будет удобно и легко в том случае, если вы будете играть в игры или смотреть фильмы на полном экране. Не будет ли данный вырез мешать с комфортом получать контент? Сложно сказать.