Vivo Z5 выйдет 31 июля

Vivo объявила, что следующий смартфон в Z-серии компании, официально названный Vivo Z5, будет выпущен 31 июля.Vivo Z5 был недавно замечен на TENAA, раскрывая некоторые из его ключевых характеристик, а также давая нам наш первый взгляд на его глянцевую заднюю часть и водяную насечку спереди. Vivo подтвердила дату запуска Vivo Z5 31 июля официальной почтой на Weibo. Кроме того, медиа- приглашение, отправленное компанией, предполагает, что Vivo Z5 будет оснащен датчиком отпечатков пальцев на дисплее, что ясно видно по отсутствию установленного на телефоне датчика отпечатков пальцев, благодаря изображениям, перечисленным на База данных TENAA .

Модель Vivo Z5, будет оснащена 6,38-дюймовым (1080x2340 пикселей) AMOLED-дисплеем и батареей емкостью 4,420 мАч. Размеры телефона измеряются в 159,53 х 75,23 х 8,13 мм. Что касается внутренних устройств, Vivo Z5 будет работать на восьмиъядерном процессоре с тактовой частотой 2,3 ГГц. Объем оперативной памяти в TENAA составляет 6 ГБ и 8 ГБ, а в разделе емкости памяти указано 64 ГБ и 128 ГБ, что указывает на то, что телефон может быть запущен в двух вариантах: 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Что касается камер, Vivo Z5 Pro будет оснащен тремя задними люцианами - основной камерой на 48 мегапикселей, поддерживаемой 2-мегапиксельной и 8-мегапиксельной камерами. Разрешение селфи-камеры указано в 32-мегапиксельной, и оно будет снимать 8-мегапиксельные пиксельные фотографии.