Vivo Z6 готовится к релизу

Появилась первая информация о смартфоне Vivo Z6, которая нам очень даже понравилась. Дело в том, что, во-первых, у смартфона на тыльной стороне расположена система из нескольких камер и эта система очень напоминает камеры у смартфона Samsung Galaxy S20. Во-вторых, смартфон будет работать в сотовых сетях пятого поколения, что тоже довольно приятно и важно, ведь вскоре, через год или даже раньше, данные сети будут пользоваться весьма высоким спросом и популярностью. При этом смартфон достаточно классный, производительный и стильный, а еще и стоит недорого. Будем надеяться, что в самое ближайшее время устройство отправится в продажу на территории нашей страны и тогда можно будет говорить о потенциальной конкуренции даже с флагманами.