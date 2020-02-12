Vivo iQOO 3 5G представят 25 февраля

Китайские производители как будто сговорились, приняв решение показать свои новые смартфоны 25 февраля. Стоит отметить, что в этот день будет анонсирован и смартфон Vivo iQOO 3 5G, который выглядит достаточно необычно, если судить по слитым в сеть фотографиям, плюс у него будет достаточно производительная начинка. Однако все мы понимаем, что на самом деле современных пользователей в Vivo iQOO 3 5G будет привлекать не характеристики, не дизайн и не дисплей. Все это уже есть у многих гаджетов на рынке. Преимущество Vivo iQOO 3 5G в том, что вы можете получить те же характеристики и преимущества, что и у остальных, только за меньшую сумму денег. А это уже является серьезным преимуществом для данного смартфона, которое многим важно.