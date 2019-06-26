Vivo iQOO 5G отправили в релиз

Официально анонсирован смартфон Vivo iQOO 5G, который является ярким примером того, что смартфоны с поддержкой сотовой связи пятого поколения уже давно не являются чем-то нереально сложным. Устройство выглядит очень привлекательно, у него есть все необходимое для современного пользователя, плюс есть поддержка передачи или получения информации через мобильный интернет на очень высокой скорости. Если вы большой фанат современных технологий и верите, что 5G совсем скоро будет в продаже, то стоит обратить свое внимание на Vivo iQOO 5G — он стоит заметно дешевле прямых конкурентов, у которых тоже есть поддержка этой технологии. Возможно, это станет большим бонусом при покупке, хотя и остальные характеристики тоже радуют.