Vivo получила патент на камеру, которую можно достать из смартфона

Vivo недавно получила довольно интересный патент Всемирной организации интеллектуальной собственности. Патент предназначен для нового инновационного дизайна смартфоны, который демонстрирует смартфон со съемным модулем селфи-камеры под дисплеем. Патент китайского производителя смартфонов описывает модуль камеры с дисплеем, который можно извлечь из корпуса телефона. Этот съемный модуль камеры будет вставлен в один из верхних углов смартфона, что позволит ему соединяться с корпусом без видимых выпуклостей. Кроме того, устройство по-прежнему будет предлагать полный экран с подключенным к нему модулем или без него. Кроме того, в патенте довольно подробно описаны схемы, показывающие механизм разблокировки, который позволяет пользователям отсоединять блок камеры. Сам модуль будет содержать собственную линзу и не будет зависеть от линзы, прикрепленной к дисплею.
Другими словами, он будет работать так же, как всплывающая камера. Хотя данный дизайн интересен, его практичность и использование все еще под вопросом. Наличие съемной камеры может быть полезно, поскольку она может действовать как удаленная камера, которую можно размещать и снимать, управляя ею со своего смартфона. Правда, неизвестно, поддерживает ли модуль какие-то дополнительные функции помимо передачи изображения. И, конечно, имейте в виду, что на данный момент это всего лишь патент — никто не может гарантировать то, что производитель действительно будет использовать эту технологию.