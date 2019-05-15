Vivo получила патент на вырез

Длительное время крупные производители смартфонов искали путь, как не делать вырез в дисплее смартфона. Это достаточно неприятное для геймера решение, которое приносит только неудобство во время использования устройства. Кто-то придумал механизм камеры, которая выезжает из корпуса, кто-то решил вырезать отверстие в дисплее. Но, это все не очень круто и удобно. Сейчас компания Vivo разрабатывает более гибкую систему, которая позволит вынести камеру за пределы корпуса благодаря небольшим выступам. Это даст возможность сохранить целостность дисплея и не тратить время на сложные механизмы для выезда камеры. Но, пока что информации о полноценном прототипе нет, компания лишь получила патент и только думает в этом направлении.