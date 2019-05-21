Vivo представила IQOO Space Knight Limited Edition с кусочком космического корабля

Китайский производитель смартфонов vivo представляет новую версию своего игрового телефона IQOO, созданного по мотивам Национальной космической администрации Китая. Она поставляется с максимальной оперативной памятью 12 ГБ и 256 ГБ памяти.

Vivo iQoo Space Knight Limited Edition поставляется в подарочной коробке с гравированной металлической табличкой, которая использовалась для постройки космического корабля в Шэньчжоу. Задняя часть смартфона имеет матовую поверхность, которая оборачивается по краям задней части IQOO. Новинка оснащена 6,41-дюймовым дисплеем Super AMOLED с соотношением сторон экрана 91,7% и разрешением Full HD + и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Внутри Qualcomm Snapdragon 855 и графический процессор Adreno 640. Телефон поставляется с Android 9.0 и Funtouch OS из коробки. Смартфон питается от батареи емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт.

Есть тройная камера, состоящая из 12 МП широкого, 13 МП ультраширокого датчика и 2 МП теплообьектива. Фронтальная камера 12 МП с диафрагмой f / 2.0. За исключением упаковки и ее содержимого, аппаратной отделки и некоторых предварительно загруженных тем Space Knight, спецификации идентичны стандартным версиям vivo IQOO, которая продается за $ 622. Пока Vivo не объявила о цене или доступности для Space Knight Edition.