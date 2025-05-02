Vivo представила доступный смартфон Y19 5G

Ещё устройство защищено от пыли и брызг по стандарту IP64 и оснащено сканером отпечатков пальцев, встроенным в боковую грань. Работает смартфон на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15 и производитель уверяет, что батарея этого смартфона сохранит не менее 80% своей ёмкости даже после 1600 полных циклов зарядки и разрядки. Из интересных фишек стоит отметить, что хранилище смартфона выполнено на базе стандарта eMMC 5.1 и может быть расширено с помощью карты памяти благодаря тройному слоту, в который помещаются две nanoSIM и microSD. Среди программных фишек — функции AI Erase, AI Photo Enhance и AI Documents. Устройство достаточно доступное и инсайдеры, которые ранее предоставляли достаточно надёжную информацию, заявляют, что производитель вскоре выпустит этот же смартфон в продажу за пределами Индии, но, вероятно, под другим названием.