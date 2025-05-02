Vivo представила доступный смартфон Y19 5G

Сегодня смартфон Vivo Y19 5G официально дебютировал в Индии — важно не путать его с одноимённой моделью 2019 года, так как это разные устройства. Новинка получила 6,74-дюймовый LCD-экран с разрешением 720х1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В основе устройства лежит мобильный процессор MediaTek Dimensity 6300, а основная камера на 13 Мп с диафрагмой f/2.2 дополнена декоративным датчиком на 0,08 Мп (просто для красоты — он явно снимает не очень хорошо). При этом фронтальная камера на 5 Мп также имеет светосилу f/2.2, а за автономность отвечает аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.

Ещё устройство защищено от пыли и брызг по стандарту IP64 и оснащено сканером отпечатков пальцев, встроенным в боковую грань. Работает смартфон на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15 и производитель уверяет, что батарея этого смартфона сохранит не менее 80% своей ёмкости даже после 1600 полных циклов зарядки и разрядки. Из интересных фишек стоит отметить, что хранилище смартфона выполнено на базе стандарта eMMC 5.1 и может быть расширено с помощью карты памяти благодаря тройному слоту, в который помещаются две nanoSIM и microSD. Среди программных фишек — функции AI Erase, AI Photo Enhance и AI Documents. Устройство достаточно доступное и инсайдеры, которые ранее предоставляли достаточно надёжную информацию, заявляют, что производитель вскоре выпустит этот же смартфон в продажу за пределами Индии, но, вероятно, под другим названием.
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