Vivo представила флагманский смартфон X300 Ultra

Сегодня компания Vivo представила в Китае новый флагман X300 Ultra. По заявлению компании, смартфон создавался с прицелом на профессиональную мобильную съёмку и оснащён набором оптики Zeiss, оптимизированной под разные сценарии. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён аккумулятором на 6600 мАч. Доступны версии с 12 и 16 ГБ оперативной памяти и накопителем от 256 ГБ до 1 ТБ. За съёмку здесь отвечает сверхширокоугольная камера на базе Sony LYTIA 818 на 50 Мп, основной модуль с сенсором Sony LYTIA 901 на 200 Мп, а также телеобъектив с сенсором Samsung HP0 на 200 Мп. Оптическая стабилизация присутствует на всех фокусных расстояниях и модулях, так что снимать можно будет вполне комфортно даже с рук.

При этом производитель не стал ничего делать с визуальным оформлением смартфона — устройство получило тот же островок системы камер круглой формы, более или менее схожие размеры и даже диагональ дисплея. Собственно, ключевое обновление смартфона заключается именно в телеобъективе — остальные параметры не сильно отличаются от смартфона-предшественника. При этом смартфон представили пока что только в Китае, но даже здесь цена не раскрывается — вероятно, её сообщат ближе к релизу. И Vivo заявила, что выпустит X300 Ultra в том числе на глобальном рынке, но позже — без конкретных сроков. Это уже хорошая новость, так как предыдущее поколение продавалось только в странах Азии, что огорчило многих потенциальных покупателей флагмана.