Vivo представила флагманский смартфон X300 Ultra

При этом производитель не стал ничего делать с визуальным оформлением смартфона — устройство получило тот же островок системы камер круглой формы, более или менее схожие размеры и даже диагональ дисплея. Собственно, ключевое обновление смартфона заключается именно в телеобъективе — остальные параметры не сильно отличаются от смартфона-предшественника. При этом смартфон представили пока что только в Китае, но даже здесь цена не раскрывается — вероятно, её сообщат ближе к релизу. И Vivo заявила, что выпустит X300 Ultra в том числе на глобальном рынке, но позже — без конкретных сроков. Это уже хорошая новость, так как предыдущее поколение продавалось только в странах Азии, что огорчило многих потенциальных покупателей флагмана.