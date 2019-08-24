Vivo представила iQOO Pro — самый дешевый флагман с 5G

2019-08-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - iQOO Pro; [109]
Компания Vivo представила в Китае новый смартфон своего суббренда — Vivo iQOO Pro. Он вышел в двух версиях — с поддержкой 5G и без нее.

Дизайн

Vivo iQOO Pro явно претендует на звание игрового смартфона (как и его «родитель» Vivo iQOO): на задней панели нанесли надпись >>>> Monster Inside <<<<, которая подсвечивается, сбоку размещены сенсорные клавиши Monster Touch для управления во время игр. Также есть Hi-Fi-аудиочип для качественного звука и 3,5-мм разъем для наушников.

От перегрева смартфон защищает система жидкостного охлаждения из углеродного волокна.

91,7% лицевой панели занимает 6,41-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2340×1080 точек), и это далеко не максимальный показатель: рамки вокруг экрана могли бы быть и тоньше.

Для фронтальной камеры сделали каплевидный вырез, сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Характеристики

В основе Vivo iQOO Pro лежит топовый процессор Snapdragon 855 Plus в связке с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ хранилища.

Емкость аккумулятора 4500 мАч, причем в обеих версиях, то есть урезать батарею из-за 5G не стали. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт, которая заряжает аккумулятор с 0% до 100% за 50 минут. Не забыли и о NFC.

Всего у смартфона 12 антенн, шесть из которых — для улучшения приема сигнала 5G.

Камера

Фронтальная камера здесь 12-мегапиксельная (f/2,0), основная — тройная: основной 48 Мп сенсор Sony IMX582 (f/1,79), 13-мегапиксельная широкоугольная камера (f/2,2) и дополнительный 2 Мп датчик (f/2,4).

Цена

    Обычные версии (без 5G) оценили в:
  • 8/128 Гб — $451
  • 12/128 Гб — $494
    За версии с 5G придется заплатить:
  • 8/128 Гб — $535
  • 8/256 Гб — $564
  • 12/128 Гб — $578

Продажи стартуют 2 сентября.

Комментарии и отзывы iQOO Pro
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