Vivo представила смартфон T4 Lite

Сегодня компания Vivo официально представила бюджетный смартфон T4 Lite, который оснащён процессором MediaTek Dimensity 6300, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Устройство работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15, и производитель обещает два года обновлений системы и три года обновлений безопасности. Экран у Vivo T4 Lite достаточно крупный — 6,74 дюйма, выполненный по технологии LCD с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Для фотографий в нём установлено три камеры — основная на 50 Мп, датчик глубины на 2 Мп и фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Кроме того, пользователям доступны функции на основе искусственного интеллекта — AI Erase, AI Photo Enhance и AI Document Mode. Из дополнительных особенностей стоит отметить сканер отпечатков, расположенный сбоку, защиту от влаги по стандарту IP64, сертификацию MIL-STD-810H и наличие отдельного слота для карты памяти. Если этот набор характеристик кажется знакомым, то это потому, что Vivo T4 Lite является практически полной копией смартфона iQOO Z10 Lite, недавно вышедшего в Индии. Только теперь компания сменила брендирование и слегка изменила дизайн корпуса, чтобы затем продавать устройство за 115 долларов по всему миру. Достаточно интересное решение на самом деле, своих денег стоит.