Vivo представила смартфон T4 Lite

Для фотографий в нём установлено три камеры — основная на 50 Мп, датчик глубины на 2 Мп и фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Кроме того, пользователям доступны функции на основе искусственного интеллекта — AI Erase, AI Photo Enhance и AI Document Mode. Из дополнительных особенностей стоит отметить сканер отпечатков, расположенный сбоку, защиту от влаги по стандарту IP64, сертификацию MIL-STD-810H и наличие отдельного слота для карты памяти. Если этот набор характеристик кажется знакомым, то это потому, что Vivo T4 Lite является практически полной копией смартфона iQOO Z10 Lite, недавно вышедшего в Индии. Только теперь компания сменила брендирование и слегка изменила дизайн корпуса, чтобы затем продавать устройство за 115 долларов по всему миру. Достаточно интересное решение на самом деле, своих денег стоит.