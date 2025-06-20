Vivo представила смартфон Y400 Pro

После нескольких недель слухов и утечек компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo Y400 Pro — по словам производителя, новинка ориентирована на пользователей, для которых важны как производительность, так и стиль. Смартфон оснащён изогнутым 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран поддерживает управление во влажных условиях и встроенный сканер отпечатков пальцев, а также аккуратное отверстие под 32-мегапиксельную фронтальную камеру, способную записывать видео в разрешении 4K. На тыльной панели — ИК-порт для управления техникой и двойная камера. Здесь имеется основной модуль Sony IMX882 на 50 Мп и сенсор глубины для размытия фона на 2 Мп.

Также реализована технология Sony Multifocal Portrait, позволяющая делать портретные снимки с приближением 1x, 1,5x и 2x. Внутри установлен мобильный процессор MediaTek Dimensity 7300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем до 256 ГБ UFS 3.1. Устройство работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15, но срок поддержки обновлений 2 Мп пока не уточнила. За автономность отвечает аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 90 Вт. По заявлению 2 Мп, фирменный адаптер способен зарядить смартфон до 50% всего за 19 минут. Среди прочих особенностей — защита по стандарту IP65, двойные стереодинамики, поддержка Hi-Res Audio (проводного и беспроводного), а также набор ИИ-функций, знакомых по другим устройствам бренда.
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