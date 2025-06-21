Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE

Компания Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE, который скоро будет представлен на глобальном рынке. Итак, аппарат получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX921 VCS Bionic, объектив Zeiss и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив Zeiss и сенсор Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки, автономность до 9,5 часов игрового процесса или до 25,5 часа воспроизведения видео на YouTube, а также корпус толщиной 7,9 мм и массой 186 граммов. Судя по изображениям, смартфон выйдет в черной, розовой, желтой и голубой расцветках.

Vivo X200 Ultra показали на студийных фото…
В сети появились студийные фотографии недавно представленного флагманского смартфона Vivo X200 Ultra во в…
Официально: глобальный Realme GT 7 получит SoC Dimensity 940…
Компания Realme объявила, что глобальная версия смартфона Realme GT 7 будет основана на новенькой однокри…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4…
Тестируемая новинка realme 14 5G стал первым смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, в…
Google лишится Chrome или Android из-за Apple…
Сегодня апелляционный суд округа Колумбия отклонил попытку Apple принять участие в федеральном антимонопо…
Экран Google Pixel 9a протестировали в DxOMark …
Лаборатория DxOMark протестировала дисплей смартфона Google Pixel 9a, который оценен в 500 долларов. Как …
Realme представила доступный смартфон 14T…
Сегодня состоялся анонс нового смартфона Realme 14T, который является чуть ли не лучшим устройством данно…
Vivo Y400 Pro 5G оценили в 290 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y400 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровой …
OnePlus Ace 5 Racing Edition получит SoC Dimensity 9400e…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5 Racing Edi…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor