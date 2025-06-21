Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE

Компания Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE, который скоро будет представлен на глобальном рынке. Итак, аппарат получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX921 VCS Bionic, объектив Zeiss и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив Zeiss и сенсор Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки, автономность до 9,5 часов игрового процесса или до 25,5 часа воспроизведения видео на YouTube, а также корпус толщиной 7,9 мм и массой 186 граммов. Судя по изображениям, смартфон выйдет в черной, розовой, желтой и голубой расцветках.