Vivo раскрыла стоимость ремонта X Fold 6

Компания Vivo представила складной смартфон X Fold 6 — базовая версия устройства с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища оценивается в 7999 юаней, то есть примерно в 1175 долларов. Смартфон получил впечатляющее оснащение, включая основную камеру ZEISS на 200 Мп, процессор Dimensity 9500, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, а также внутренний и внешний AMOLED-дисплеи с пиковой яркостью до 5000 нит. Однако владельцев складных смартфонов обычно интересуют не только характеристики, но и стоимость ремонта. И Vivo опубликовала официальные цены на запасные части для X Fold 6. Как и следовало ожидать, самым дорогим компонентом для замены оказался внутренний гибкий экран. Стоимость его замены составляет 3780 юаней, или около 556 долларов.

При первом ремонте Vivo предоставляет скидку 25%, благодаря чему цена снижается до 2835 юаней, или примерно 417 долларов. Внешний экран обходится заметно дешевле. Замена защитного стекла стоит всего 299 юаней, или примерно 44 доллара, а полная замена внешнего дисплейного модуля оценивается в 920 юаней, что составляет около 135 долларов. Замена аккумулятора обойдётся в 259 юаней, что соответствует примерно 38 долларам, а стоимость ремонта камер зависит от конкретного модуля. Но в целом такая открытость производителя выглядит очень приятно — другие компании обычно стараются не раскрывать такие детали, чтобы не спугнуть потенциальных покупателей, которые боятся дорогостоящего ремонта своей техники.