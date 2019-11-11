Vivo раскрывает больше подробностей о новом смартфоне X30

OEM Vivo провел пресс-конференцию 7 ноября 2019 года, чтобы представить свой X30, телефон, который будет поставляться с чипсетом 5G, Samsung Exynos 980. Это единственный чипсет, который в настоящее время поддерживает двухрежимный 5G. Соответственно, X30 сможет использовать автономные (SA) и нестандартные (NSA) полосы 5G-NR.

Exynos 980 способен передавать данные со скоростью до 3,55 гигабит в секунду (Гбит / с), что специально для этой цели помогло его AI. Также утверждают, что Vivo X30 будет иметь дисплей AMOLED 90 Гц, с диагональю 6,5 дюйма. Будет оснащен 6-8 ГБ оперативной памяти и батарее емкостью 4500 мАч, которая может заряжаться от 22,5 до 30 Вт (Вт). X30 имеет задние камеры с разрешением 64MP + 13MP + 8MP + 2MP. Также версия Vivo X30 может быть обновлена ​​до 6,89-дюймового экрана и камеры с разрешением 60MP + 12MP + 13MP + 13MP. Однако на последнем мероприятии не было раскрыто внешность или другие свойства.