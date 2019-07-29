Vivo выпустила бюджетный смартфон Y90 стоимостью в 120 долларов

Компания Vivo представила новый бюджетный смартфон Y90 с ОС Funtouch OS 4.5 (на основе Android 8.1). Гаджет получил 6,22-дюймовый экран, чип Helio A22, 2 Гбайт ОЗУ и батарею на 4030 мА.ч. В небольшом вырезе в верхней части дисплея установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера (f1,8). Тыльная камера получила 8-мегапиксельный датчик (f2,0). Предусмотрены адаптер Bluetooth 5.0, FM-тюнер, приемник GPS/BeiDou/ГЛОНАСС/Galileo, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников. Приобрести новинку можно в черном и золотистом варианте цветового исполнения по цене 120 долларов.