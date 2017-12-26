Vkworld скопировал S9

Знаете, нас всегда удивляло то, насколько китайские компании готовы идти вперед паровоза, лишь бы привлечь внимание пользователей. Например, вот скромная и не сильно узнаваемая компания Vkworld - не все о ней знают, мало кто, я думаю, покупает флагманские смартфоны этого производителя, но вот еще Samsung свой флагман S9 не выпустила, а компания Vkworld уже выпустила на новинку клон и готовит его к продаже. То есть, пока корейская компания только готовится анонсировать новинку, конкурент уже изловчился и покажет свой вариант намного раньше. Ждем релиза Vkworld и посмотрим на то, что умеет этот продукт - если устройство реально будет интересным, то можно спокойно брать и пользоваться. Уверен, этот клон будет намного дешевле тех вариантов, которые покажет Samsung, а если вам не так важен логотип, то зачем платить больше.