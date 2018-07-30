Владельцы OnePlus 6 жалуются на мерцающий экран

На официальном форуме OnePlus и других крупных площадках начали появляться сообщения пользователей OnePlus 6, которые жалуются на мерцание экрана. Отмечается, что дисплей самостоятельно становится то очень ярким, то очень тусклым. Проблема проявляется лишь при автоматической регулировке яркости на ярком солнце, а впервые она появилась после выхода прошивки OxygenOS 5.1.8. Выпуск новой прошивки OxygenOS 5.1.9 ничего не изменил. Кто-то пишет, что избавиться от мерцания помогает обновления кэша смартфона. OnePlus заявили, что они решают эту проблему.

Напомним, что OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с поддержкой для разблокировки по лицу пользователя, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. В качестве операционной системы на выходе использовалась Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.