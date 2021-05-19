Владельцы Xiaomi Mi Smart Band 6 теперь могут отвечать на текстовые сообщения

Mi Band 6, или Mi Smart Band 6, — новейший фитнес-трекер от Xiaomi, который китайская компания представила в конце марта. С тех пор носимые устройства распространились на несколько рынков и, если верить инсайдерам, фактически, компании удалось отгрузить более миллиона единиц в течение месяца с момента поступления умного устройства в продажу. Теперь, почти через два месяца после анонса, устройство получает важное обновление прошивки с долгожданной функцией. Обновление прошивки для Mi Band 6 (Mi Smart Band 6) поставляется с Mi Fit v5.1.0 (сопутствующее приложение). Следовательно, чтобы установить новую прошивку, пользователям необходимо будет обновить приложение Mi Fit из Google Play Store, GetApps, Mi App Store или Apple App Store.

Согласно официальному журналу апдейта, в текущем обновлении добавлена ​​поддержка ответов на текстовые сообщения. Таким образом, Mi Band 6 становится первым фитнес-трекером от Xiaomi, который позволяет пользователям отвечать на текстовые сообщения. Скорее всего, речь идёт исключительно о коротких текстовых сообщениях, которые пользователь может отправлять пользователям — вводить полноценные сообщения на браслете очень неудобно из-за небольшой диагонали дисплея. С другой стороны, если есть возможность вводить свои заготовки текста, а потом использовать их, то это действительно крутое преимущество перед конкурентами. Да и при такой стоимости браслет в любом случае выглядит внушительно.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Smart Band 6
HUAWEI Band 6 полностью просочился перед...
Перед официальным анонсом, дизайн и основные характеристики просочились в сети фитнес-трекера HUAWEI Band...
Характеристики OPPO A54 5G утекли в сеть...
Японский оператор au раскрыл характеристики смартфона OPPO A54, который еще не был представлен официально...
OnePlus 9 продали тиражом 2 миллиона ещё...
Уже не новость, что OnePlus официально объявит о серии OnePlus 9 23 марта, в то время как она будет запущ...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить около 30 ...
В каталоге одного из отечественных ритейлеров появились цена на новые смартфоны Xiaomi. Итак, китайская в...
XGIMI анонсирует проекторы Horizon и Hor...
Компания XGIMI анонсирует два новых проектора Horizon и Horizon Pro нового поколения. ...
Безумно красивые OnePlus Watch Cobalt Li...
Компания OnePlus недавно анонсировала новое специальное издание OnePlus Watch — устройство сначала показа...
ZTE представит свою прошивку MyOS 30 мар...
ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной о...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБ...
Китайский оператор China Telecom раскрыл характеристики смартфона OPPO A35, который еще не был представле...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor