Владельцы Xiaomi Mi Smart Band 6 теперь могут отвечать на текстовые сообщения

Согласно официальному журналу апдейта, в текущем обновлении добавлена поддержка ответов на текстовые сообщения. Таким образом, Mi Band 6 становится первым фитнес-трекером от Xiaomi, который позволяет пользователям отвечать на текстовые сообщения. Скорее всего, речь идёт исключительно о коротких текстовых сообщениях, которые пользователь может отправлять пользователям — вводить полноценные сообщения на браслете очень неудобно из-за небольшой диагонали дисплея. С другой стороны, если есть возможность вводить свои заготовки текста, а потом использовать их, то это действительно крутое преимущество перед конкурентами. Да и при такой стоимости браслет в любом случае выглядит внушительно.
Mi Band 6, или Mi Smart Band 6, — новейший фитнес-трекер от Xiaomi, который китайская компания представила в конце марта. С тех пор носимые устройства распространились на несколько рынков и, если верить инсайдерам, фактически, компании удалось отгрузить более миллиона единиц в течение месяца с момента поступления умного устройства в продажу. Теперь, почти через два месяца после анонса, устройство получает важное обновление прошивки с долгожданной функцией. Обновление прошивки для Mi Band 6 (Mi Smart Band 6) поставляется с Mi Fit v5.1.0 (сопутствующее приложение). Следовательно, чтобы установить новую прошивку, пользователям необходимо будет обновить приложение Mi Fit из Google Play Store, GetApps, Mi App Store или Apple App Store.