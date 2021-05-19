Владельцы Xiaomi Mi Smart Band 6 теперь могут отвечать на текстовые сообщения

Mi Band 6, или Mi Smart Band 6, — новейший фитнес-трекер от Xiaomi, который китайская компания представила в конце марта. С тех пор носимые устройства распространились на несколько рынков и, если верить инсайдерам, фактически, компании удалось отгрузить более миллиона единиц в течение месяца с момента поступления умного устройства в продажу. Теперь, почти через два месяца после анонса, устройство получает важное обновление прошивки с долгожданной функцией. Обновление прошивки для Mi Band 6 (Mi Smart Band 6) поставляется с Mi Fit v5.1.0 (сопутствующее приложение). Следовательно, чтобы установить новую прошивку, пользователям необходимо будет обновить приложение Mi Fit из Google Play Store, GetApps, Mi App Store или Apple App Store.

Согласно официальному журналу апдейта, в текущем обновлении добавлена ​​поддержка ответов на текстовые сообщения. Таким образом, Mi Band 6 становится первым фитнес-трекером от Xiaomi, который позволяет пользователям отвечать на текстовые сообщения. Скорее всего, речь идёт исключительно о коротких текстовых сообщениях, которые пользователь может отправлять пользователям — вводить полноценные сообщения на браслете очень неудобно из-за небольшой диагонали дисплея. С другой стороны, если есть возможность вводить свои заготовки текста, а потом использовать их, то это действительно крутое преимущество перед конкурентами. Да и при такой стоимости браслет в любом случае выглядит внушительно.