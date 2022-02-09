Внутренние беспорядки в Samsung могут привести к задержке телевизоров QD-OLED в розничной торговле

Похоже что Samsung Electronics вступила в ценовой спор с Samsung Display по поводу стоимости панелей QD-OLED, что может привести к тому, что дисплеи QD-OLED под брендом Samsung могут оказаться в розничной продаже позже, чем ожидалось. Samsung Electronics собиралась выпустить свои первые QD-OLED-телевизоры в середине этого года, но похоже, дело обстоит иначе. Причина этого в том, что панели W-OLED от LG Display дешевле, чем панели QD-OLED от Samsung Display, а Samsung Electronics не хочет платить более высокую цену за панель.

Неизвестно, насколько велика разница в цене, но предполагается, что она составляет около 100 долларов США за панель. Учитывая, что Samsung Electronics, похоже, сделала большую ставку на QD-OLED, по крайней мере, основываясь на их объявлениях на мероприятии CES 2022 о телевизорах премиум-класса, не похоже, что это будет иметь большое значение. Однако, не зная, насколько конкурентоспособной Samsung намеревается быть, вполне возможно, что они не смогут конкурировать с компаниями, использующими панели W-OLED от LG Display. Возможно, наиболее интересной частью этой истории является тот факт, что в ней упоминается, что Samsung Display работает над 30-дюймовой панелью QD-OLED, которую они поставят Dell и которая предназначена для компьютерных мониторов. Таким образом, даже если мы не увидим телевизоры QD-OLED, когда изначально ожидали, мы можем, по крайней мере, надеяться на некоторые компьютерные мониторы высокого класса с новой технологией в конце этого года.