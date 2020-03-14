Внутренности смартфона Huawei P40 показали на фото

2020-03-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P40; [95]
В сети появилась фотография, на которой изображен смартфон Huawei P40 без задней крышки. Судя по снимку, нас ждут четыре модуля основной камеры, один из которых крупнее остальных, а также аккумулятор, состоящий из двух частей. Его суммарная ёмкость составляет 4720 мАч. Также источники опубликовали первое фото, сделанное на камеру смартфона с модельным номером Huawei ELS-L29. Так называется европейская версия Huawei P40. Само фото получилось крайне неинформативным, а потому делать какие-то вывода о возможностях устройства нет смысла. Напомним, что официальная презентация камерофонов Huawei P40 и P40 Pro запланирована на 26 марта.


Комментарии и отзывы Huawei P40
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