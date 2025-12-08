Во флагманских смартфонах вновь появится microSD

Слот microSD долго оставался простым и доступным способом расширить встроенную память смартфона без необходимости переплачивать за старшие версии устройства. Постепенно производители убрали эту возможность, лишив пользователей гибкости и заработав на этом неплохие деньги. Но рост стоимости DRAM, из-за которого, например, Micron уже ушла из потребительского сегмента, неожиданно может обернуться преимуществом — по слухам, производители смартфонов всерьёз задумались о возвращении слота microSD. Инсайдер, знакомый с ситуацией, не называет конкретных компаний, но утверждает, что разговоры об этом действительно идут среди китайских поставщиков. Дефицит DRAM, который может затянуться как минимум до чётвертого квартала 2027 года, уже резко поднял цены на память для настольных ПК и ноутбуков.

Логично, что и мобильные DRAM-чипы также окажутся под давлением. Сейчас стоимость одной микросхемы LPDDR5X объёмом 12 ГБ оценивается примерно в 70 долларов, тогда как в начале года она стоила 33 доллара. Если эта тенденция сохранится, смартфоны подорожают именно из-за дорогой оперативной памяти, но степень удорожания зависит от решений конкретных производителей. Возвращение слота microSD позволило бы покупателям выбирать базовые версии устройств и экономить, а компаниям — сохранять объёмы поставок и выручку. Но это вынудит сократить свободное пространство внутри корпуса, которое использовалось для аккумуляторной батареи, например.