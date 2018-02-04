Водонепроницаемая клавиатура Corsair K68 RGB

Corsair объявила о выпуске новой механической игровой клавиатуры CORSAIR K68 RGB. Все клавиши K68 RGB, оснащенные 100% переключателями CHERRY MX RGB, индивидуально подсвечиваются и программируются, что дает игрокам практически неограниченную настройку освещения.Каждый переключатель также индивидуально экранирован от пыли и жидкостей до уровня защиты IP32, защищая от несчастных случаев, так что игровой процесс никогда не приостанавливался. CORSAIR K68 RGB, оснащенный дополнительными функциями, от съемной панели под запястья до специализированных мультимедийных клавиш и полностью программируемым с помощью программного обеспечения CORSAIR Utility Engine.UK MSRP от £ 139.99 до £ 119.99.EU MSRP от 149.90 € до 139.90 €.ND MSRP от 1499 до 1399 SEK.