Водозащищенный Sharp Aquos Sense 8 оценен в $415

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Aquos Sense 8, которая может похвастаться защитой от воды согласно степени IP68 и прочностью по стандарту MIL-STD-810G/H.

Новинка также оснащается 6.1-дюймовым IGZO OLED-дисплеем с 10-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 1300 нит, контрастностью 13000000:1, разрешением 2432:1080 пикселей и кадровой частотой 90/180 Гц, алюминиевым корпусом с размерами 153:71:8,4 мм, массой 159 граммов, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, дактилоскопом в кнопке питания, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор формата 1/1,55" и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), а также фронтальной камерой на 8 Мп.

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