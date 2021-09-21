Вогнутый монитор HP M34d оценен в 530 долларов

Компания HP пополнила ассортимент вогнутых мониторов моделью M34d, которая получила VA-матрицу разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3500:1, 99% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 100 Гц, временем 5 мс (GtG), аудиосистемой со стереофоническими динамиками по 3 Вт, разъемами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, интерфейсом USB Type-C, концентратором USB Type-A 3.2 (Gen 1) на четыре разъёма, 3,5-мм аудиоразъемом, поддержкой Low Blue Light с сертификатом TÜV и Flicker Free для заботы о глазах пользователя. Монитор уже доступен для заказа по цене в 530 долларов.

Комментарии и отзывы HP M34d
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