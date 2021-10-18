Voicemod и Corsair расширяют сотрудничество

Voicemod, мировой лидер в области расширенного голоса и интерактивного звука, сегодня объявила о расширении своих стратегических отношений B2B с CORSAIR, мировым лидером в области высокопроизводительного оборудования для геймеров и создателей контента. Технология преобразования голоса Voicemod теперь напрямую интегрирована в программную платформу CORSAIR iCUE, что делает ее более доступной для 10 миллионов пользователей CORSAIR для создания и формирования динамических социальных взаимодействий и взаимодействия в реальном времени. Voicemod создает аудио инструменты, которые позволяют любому легко создать уникальную звуковую идентичность. Это сотрудничество с CORSAIR укрепляет стратегию расширения B2B Voicemod и ее миссию по развитию экосистемы вокруг интерактивных аудиотехнологий.

Используя аудиотехнологию Voicemod, геймеры могут формировать и улучшать свою звуковую идентичность для более увлекательных разговоров со своими товарищами по команде через Интернет, независимо от местоположения. Интеграция iCUE позволяет легко настраивать эффекты и звук RGB, создавая более богатый опыт, стимулирующий участие и превращающий расширенный игровой процесс в значимое и творческое социальное взаимодействие.
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