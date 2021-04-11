Вот как выглядит видеокарта Lenovo RX 6900 XT Legion

Опубликованы первые изображения видеокарты Lenovo RX 6900 XT Legion, которую производитель анонсировал на прошлой неделе.

Видеокарта выполнена в черном стиле. Отличительной чертой модели является красный куб с буквой "R" на кожухе. Дизайн в целом напоминает схожесть с AMD Radeon VII.

Массивный кожух скрывает радиатор. Комплектуется видеокарта тремя вентиляторами. Пассивное охлаждение и эстетичный дизайн придает металлическая пластина с логотипом Legion. Как видно из изображений, модель использует два 8-контактных разъема питания PCI.

Видеокарта Lenovo RX 6900 XT Legion будет доступна только в готовых игровых системах Lenovo Legion.