Возникли проблемы со смартфоном OnePlus 8 Pro

Выпущенный недавно новый смартфон компании OnePlus 8 Pro обладает отличным дисплеем. 6,78 дюймовый дисплей QHD + Fluid AMOLED несомненно, является одним из лучших дисплеев.

Однако, судя по отчетам технической поддержки компании на новую модель поступают жалобы. Владельцы смартфона утверждают, что возникли проблемы с экраном. Зеленый и черный оттенок возникает после включения функции затемнения. Одной из причиной этого является программное обеспечение.

Компания планирует выпустить обновление, которая должна устранить проблему.