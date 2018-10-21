Время доставки iPhone XR может остаться неизменным из-за слабого спроса

2018-10-21, Автор - Anna; Продукт - iPhone XS; [92]
Из-за популярности смартфонов Apple, предварительные сроки доставки обычно откладывают довольно быстро - iPhone XS был задержан на 3-4 недели в течение 24 часов, в то время как прошлогодний iPhone X на 5-6 недель. На данный момент, почти все заказы по-прежнему готовы прибыть в день запуска. Единственными исключениями для этого являются варианты Blue, Coral, PRODUCT (RED) и Yellow T-Mobile, которые, как ожидается, поступят в течение недели с 5 ноября по 12 ноября. Более высокий спрос на T- Модели мобильных устройств в первую очередь связаны с тем, что пользователи смогут сами, выбрать сотового оператора при получении смартфона.

Теперь тот факт, что большинство заказов iPhone XR по-прежнему готовы к отправке на следующей неделе, может означать, что во-первых, и в лучшем случае Apple подготовила больше количество устройств в ожидании более высокого спроса, во-вторых это может означать, что интерес к устройству просто не так высок, как ожидалось. Несмотря на возможность второго сценария, аналитик Gene Munster остается очень оптимистичным и ожидает, что iPhone XR станет самым продаваемым iPhone в течении следующего года. В конечном итоге, истинным показателем спроса станут продажи 4 квартала 2018 года.

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