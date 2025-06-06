Все будущие iPhone получат модем от Apple

Важно понимать, что Qualcomm был давним и стратегически важным поставщиком Apple, получая ежегодную выручку в диапазоне от 5,7 до 5,9 миллиардов долларов с этого клиента. По оценке самой компании, около 70% iPhone в этом году всё ещё будут использовать модемы Qualcomm, но уже в следующем году этот показатель упадёт до 20%, а к 2027 году достигнет нуля. Параллельно Qualcomm активно осваивает новые рынки — от автомобильной электроники и интернета вещей до серверных чипов с ИИ-ускорением — чтобы конкурировать с такими игроками, как NVIDIA. Компания понимает, что потеря Apple — лишь вопрос времени. Тем более что Apple уже работает над следующим поколением — модемом C2, который, как ожидается, обеспечит ещё более высокую скорость и стабильность соединения.