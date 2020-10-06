Все характеристики Amazfit Bip U раскрыты перед официальным запуском

Amazon India собирается представить еще одно носимое устройство Huami под названием Amazfit Bip U, раскрывая все о нем, включая дизайн и характеристики.

Новый Amazfit Bip U будет иметь большую 1,43-дюймовую ЖК-панель TFT с разрешением 320 x 302 пикселей по сравнению с меньшим 1,28-дюймовым экраном на Bip S и Bip S Lite . Также эта панель дополнительно защищена стеклом 2.D с покрытием против отпечатков пальцев.

Как и другие бюджетные умные часы Amazfit, эта модель также будет иметь корпус из поликарбоната и ремешок из силиконовой резины. Он будет доступен в трех цветах (черный, зеленый, розовый) и будет весить всего 31 г вместе с ремешком.

Amazfit Bip U будет включать в себя общие функции, такие как уведомления приложений, часы, будильник, поиск телефона, управление воспроизведением музыки, секундомер, обратный отсчет, погоду и 50 циферблатов по умолчанию. Все вышеупомянутые функции возможны благодаря батарее емкостью 225 мАч, от которой работают эти умные часы. Компания заявляет, что максимальное время автономной работы составляет 9 дней, а время зарядки - 2 часа.