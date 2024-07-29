Все характеристики Google Pixel 9 слили до релиза

По информации издания 91Mobiles, их анонимный источник получил маркетинговые материалы на целых девять страниц, которые компания Google планирует задействовать в обозримом будущем. И эти материалы позволяют более подробно ознакомиться с функциями серии смартфонов Google Pixel 9, которая официально будет анонсирована уже 13 августа. Например, на этот раз компанией будут добавлены новые цветовые варианты оформления — фарфоровый белый, розовый, светло-серый и тёмно-серый. При этом тыльная панель будет иметь матовую отделку, а боковые панели будут глянцевыми, что достаточно необычно на самом деле.

Островок камеры на тыльной панели предназначен для размещения трёх датчиков изображения камер в Pixel 9 Pro, тогда как Pixel 9 будет иметь двойную камеру. Стоит отметить, что Pixel 9 тоже поддерживает новую форму камеры, которая больше напоминает вытянутый овал, что делает его более эстетически привлекательным по сравнению с предыдущим поколением смартфонов. Кроме того, смартфон Pixel 9 будет оснащён 6,3-дюймовым дисплеем, как и Pixel 9 Pro (да, производитель решил не разделять эти смартфоны по диагонали дисплея). Модель XL будет иметь больший экран диагональю 6,8 дюйма, а Pixel 9 Pro Fold, в свою очередь, будет иметь 8-дюймовый экран в разложенном состоянии и внешний дисплей диагональю 6,3 дюйма. Есть вероятность, что новые смартфоны будут действительно интересными, так как компания явно готовит множество нововведений в плане ИИ.