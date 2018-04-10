Все модули основной камеры Huawei P20 Pro получили оптическую стабилизацию

Специалисты профильного реусурса iFixit разобрали новый флагманский смартфон Huawei P20 Pro, который единогласным мнением экспертов был признан лучшим камерофоном на рынке. Авторы ресурса оценили ремонтопригодность Huawei P20 Pro на 4 балла из 10 возможных. Из плюсов – модульность некоторых комплектующих, а из минусов – сложная замена дисплея и аккумулятора. Отдельно специалисты отметили наличие оптической системы стабилизации у каждого из трех модулей основной камеры.

Напомним, что Huawei P20 Pro оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Работает смартфон под управлением EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo. Размеры равны 155:73,9:7,8 мм, а вес – 180 граммам.