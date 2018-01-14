Все о смартфоне Samsung Galaxy S9

Samsung выпустит в этом году в первой половине, смартфон с очень хорошей камерой .Устройство оборудовано 12-мегапиксельной основной камерой Dual Pixel и системой оптической стабилизации изображения. Для поклонников селфи предусмотрена фронтальная камера с матрицей на 8 Мп. Аппарат будет оснащен дисплеем Super AMOLED с 5,6-дюймовой диагональю формата Quad HD+ (2960 × 1440 точек). Тип процессора не указывается, зато известно, что объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а вместимость флеш-модуля составляет 64 ГБ.Стоимость такой красотки будет составлять 350$.