Все особенности Google Pixel Watch 2 уже слили в сеть

Сегодня инсайдеры поведали море информации про устройства компании Google, сначала слив характеристики новых флагманских смартфонов, а теперь все данные появились и про умные часы Pixel Watch 2. В сеть утекли буквально все основные функции нового устройства и можно смело заявить, что компания делает акцент на новых функциях, а не на производительности или дизайне. Например, новая модель умных часов Pixel Watch 2 получит функцию измерения температуры кожи, что крайне удобно — можно не пользоваться специальными медицинскими гаджетами, а просто нажать несколько кнопок. Однако есть огромная вероятность, что эта функция может быть недоступна в определённых регионах мира.

Также Pixel Watch 2 оснащены новым сенсором cEDA для оценки уровня стресса пользователя — когда часы обнаруживают, что пользователь переживает стресс, они будут предлагать ему зарегистрировать свое текущее настроение, чтобы в будущем предоставлять рекомендации о том, как можно улучшить ситуацию. Ещё новые Pixel Watch 2 будут отслеживать пульс благодаря многофункциональному датчику сердечного ритма. Новый датчик будет более точным в отслеживании данного параметра, а для тех, кто увлекается фитнесом, новые часы предложат до семи видов тренировок, включая бег и велосипед. Дизайн устройства при этом менять не будут, что крайне странно, потому что к оригинальным часам было много вопросов, но, с другой стороны, это позволит снизить общую стоимость производства новинки.
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