Все три новых Apple iPhone показались на фото

Несколько дней назад латвийский искатель утечек Вениамин Гескин опубликовал фото смартфонов iPhone X Plus и iPhone 9, а сегодня он же выложил изображения всех трех грядущих новинок Apple. Скорее всего, перед нами макеты устройств, созданные на основе чертежей корпусов, которые предоставили китайские производители. Предполагается, что iPhone X нового поколения получит OLED- дисплей диагональю 5,8 дюйма, доступный iPhone 9 получит LCD-панель диагональю 6,1 дюйма, а самый дорогой iPhone X Plus будет оснащен OLED-экраном на 6,5 дюймов. Все новинки должны получить функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12.