Всего один геймер в Японии решил купить NVIDIA GeForce RTX 4060

С сегодняшнего дня графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060 доступен для покупки по цене от 299 долларов, но игроки не проявляют большого интереса к этой видеокарте. На фотографиях, опубликованных пользователем Hermita_Akiba из Японии представлены различные японские магазины компьютерного оборудования — на них можно увидеть, что по крайней мере в одном крупном компьютерном магазине страны, Dospara, появился всего один покупатель, заинтересованный в видеокарте GeForce RTX 4060. Карта только что поступила в продажу, и эмбарго на продажи в магазине было снято в тот же день, но похоже, что новинка от NVIDIA не вызвала большого интереса среди покупателей.

Единственный человек, который проявил интерес к новинке, купил модель MSI Gaming X видеокарты GeForce RTX 4060 и упомянул, что это для него значительный апгрейд — ранее он пользовался видеокартой GeForce GTX 1060. Естественно, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 также доступны в широком ассортименте крупных розничных магазинов США, Европы и Великобритании, но, если верить информации инсайдеров, там они тоже продаются очень даже ужасно. Крупные ритейлеры в день релиза были вынуждены снизить цену на эту видеокарту до 280 долларов при рекомендованной цене в 300 долларов, но и это особо не помогло. Всё дело в RTX 3060 Ti, которая при более низкой цене предоставяет более высокую производительность. Интересно, будет ли NVIDIA снижать цену на эту модель в будущем на фоне низких продаж по всему миру.