Вскоре Apple наделит AirPods уникальной функцией

На текущий момент рынок беспроводных наушников является просто огромным и он приносит безумную прибыль крупным компаниям, которые занимают на этом рынке лидирующую позицию. Например, компания Apple легко покоряет сегмент, выпуская практически одни и те же наушники из года в год, не меняя ничего кардинально от слова совсем. Но так как конкуренты постепенно начинают наступать на пятки, приходится работать над тем, чтобы создать нечто более продвинутое — и если верить информации инсайдеров, в будущем AirPods получат функцию «Найди меня», прямо как на смартфонах. Эта фишка позволит найти устройство в случае потери посредством карты и GPS-сигнала, только в случае с наушниками механизм слегка переработают, дабы убрать этот самый GPS-модуль.

Производитель планирует реализовать поиск потерянных наушников посредством технологии на основе беспроводной сети, как в брелоках компании, которые сейчас активно продаются. Как и в случае с этими гаджетами, пользователь может просто использовать сигналы, поступающие от соседних устройств, для поиска утерянных наушников в радиусе, сигнал о которых поступает на основное устройство владельца. В теории за счёт этого можно будет найти даже один наушник из пары или весь гаджет в случае кражи, но пока что не совсем понятно, когда же наушники с этой функцией поступят в продажу. Всё же нужно понимать, что чем проще будет найти утерянные наушники AirPods, тем меньше денег на них будет зарабатывать сама Apple.