Вторые AirPods от Apple продаются хуже, чем ожидалось

Проведенный мониторинг рынка Counterpoint Research, показывает, что AirPods от Apple являются самыми продаваемыми беспроводными наушниками с большим отрывом.

Их доля на рынке значительно превышает 50% и намного опережает конкурентов, таких как Samsung, Jabra и Bose. Второе поколение аксессуара, вышедшее ранее в этом году, долю Apple в этой категории устройств не увеличило. По данным Counterpoint Research, новые AirPods продаются хуже, чем этого ожидали аналитики.

В основном это связано с тем, что большинство пользователей ждали более существенных обновлений. В конце концов, Apple, по слухам, запустит еще два AirPods к 1 кварталу 2020 года. Один из них является итеративным обновлением недавно выпущенной модели второго поколения, в то время как второй будет иметь совершенно новый дизайн. Как ожидается обе модели получат водонепроницаемость и активное шумоподавление.