Второе поколение Razer Phone дебютирует в сентябре

Компания Razer, известная свои геймерскими аксессуарами, выпустит второе поколение смартфона Razer Phone в сентябре 2018 года. Об этом сообщает французское издание со ссылкой на знакомого с планами производителя источника. Razer Phone 2 дебютирует одновременно с коммерческой версией концепта Project Linda, представленного на недавно завершившейся выставке CES 2018. Данное устройство являет собой 13-дюймовую док-станцию для смартфона Razer Phone, выполненную в форм-факторе ноутбука. Что до характеристик, то второму поколению Razer Phone 2 прочат топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти.